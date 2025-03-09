"Есть над чем призадуматься, правда?": Сладков задал честный вопрос о "доброй Америке"

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Комментарии
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Иван Иванов
Добрый дядя президент Вы,до сих пор,от химического оружия не избавились,все придумывали отговорки и в результате у нас нет,а у Вас есть.Ну что на это скажешь дядя Дони.Точно так же и с ядерным оружием будет,все вы дураков ищите.Не будет ЯРСОВ не будет России,затмили вам разум ресурсы Украины, а уж про Российские ископаемые и говорить нечего.У сенатора грема аж слюни капают,все человеческое потеряно,только барыши,да и дядя Дони не прочь погреть ручки,да Дони.
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