Папа римский внезапно сказал правду о русских, взбесив Киев

Леонид Руси

Как унит может требовать от Папы? Если наоборот, то понятно... Бандеровские скоты совсем оборзели. ))) Им вдруг показалось, что они что-то из себя представляют и их хутор способен управлять Автиканом. Но Папа же не сатанист и боится попасть в ад ))) Все католики должны слушать и выполнять то, что он говорит. А он говорит о Великой и Святой России с её Великой культурой. Про запад такого не скажешь... Ну кто скажет, что запад святой? ))) Зверьё, грабители и убийцы... это точная характеристика для западной культуры