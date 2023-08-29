Папа римский Франциск во время онлайн-встречи с католической молодёжью из России заявил, что молодые люди являются "наследниками великой России — Великой России святых, правителей".
Папа римский внезапно сказал правду о русских, взбесив Киев
Комментарии
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Леонид Руси
Как унит может требовать от Папы? Если наоборот, то понятно... Бандеровские скоты совсем оборзели. ))) Им вдруг показалось, что они что-то из себя представляют и их хутор способен управлять Автиканом. Но Папа же не сатанист и боится попасть в ад ))) Все католики должны слушать и выполнять то, что он говорит. А он говорит о Великой и Святой России с её Великой культурой. Про запад такого не скажешь... Ну кто скажет, что запад святой? ))) Зверьё, грабители и убийцы... это точная характеристика для западной культуры
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15 час.
ВМ
Владимир Минаков
"Глава украинской греко-католической Церкви Святослав Шевчук потребовал от папы Римского объяснений, " Во как! Комбат потребовал от Верховного главнокомандующего объяснений... Тогда и рядовой боец имеет право требовать от комбата объяснений, почему его посылают на взятие высотки, которая ему и нахрен не нужна...
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15 час.
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