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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шумахер был гораздо сильнее Дуэна на длинных отрезках тестов, «Альпин» еще не выбрала пилота (F1-Insider)

По информации F1-Insider.com, «Альпин» пока не определилась, кто станет напарником Пьера Гасли в 2025 году и займет место уходящего в «Хаас» Эстебана Окона.

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