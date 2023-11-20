В ноябре жители получат новые квитанции на газ и обслуживание оборудования

В связи с поправками в законодательство, техническим обслуживанием всего газового хозяйства многоквартирного дома, включая внутриквартирное газовое оборудование, будет заниматься одна специализированная организация, в зону ответственности которой входят сети данного дома.
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