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Нижегородская правда

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В ноябре жители получат новые квитанции на газ и обслуживание оборудования

В ноябре жители получат новые квитанции на газ и обслуживание оборудования

В связи с поправками в законодательство, техническим обслуживанием всего газового хозяйства многоквартирного дома, включая внутриквартирное газовое оборудование, будет заниматься одна специализированная организация, в зону ответственности которой входят сети данного дома.

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