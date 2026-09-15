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Принц Гарри отметил день рождения в Великобритании в кругу близких родственников и друзей

Принц Гарри, герцог Сассекский, 15 сентября отметил 42-й день рождения в Великобритании после возвращения в страну вместе с супругой Меган Маркл и детьми.

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