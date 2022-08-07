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Продюсер Лавров предупредил Галкина о назревающих проблемах в Израиле

Продюсер Лавров предупредил Галкина о назревающих проблемах в Израиле

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Юморист Максим Галкин охотно критиковал проведение спецоперации по защите Донбасса, а теперь, когда у него спрашивают про военные действия в Израиле, куда он перебрался, предпочитает отмалчиваться и банит в соцсети тех, кто задает неудобные вопросы.

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