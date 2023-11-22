WADA передало в CAS дело о несоответствии РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило на своем сайте, что передало в Спортивный арбитражный суд (CAS) дело о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
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