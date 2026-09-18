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Пятый канал

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Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для маленького Артема

Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для маленького Артема

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Маленький Артем из Иваново борется за свой первый самостоятельный шаг.

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