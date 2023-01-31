Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Лука Дончич набрал 53 очка в победном матче с «Детройтом»

Лука Дончич набрал 53 очка в победном матче с «Детройтом»

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал главным героем матча с «Пистонс» (111:105). Вернувшийся в строй после травмы голеностопа Дончич набрал 53 очка за 36 минут на площадке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх