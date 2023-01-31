Лука Дончич набрал 53 очка в победном матче с «Детройтом»

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал главным героем матча с «Пистонс» (111:105). Вернувшийся в строй после травмы голеностопа Дончич набрал 53 очка за 36 минут на площадке.
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