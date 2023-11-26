Праздничная запеканка из творога, которая увеличится в духовке в 2 раза! Пышна и аппетитна… Немного лимона для аромата!

Нежная творожная запеканка — любимое лакомство моей семьи. Сколько рецептов я перепробовала, прежде чем нашла это сокровище! Всего лишь один секретный ингредиент делает этот полезный десерт просто изумительным.
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