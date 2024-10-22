Чистка в Минобороны не окончена: "Идёт охота. Масса уголовных дел", рассказал Рощин

Александр Денисов

Как то хочется узнать у автора стоимость его гонорара за эту статейку, не продешевил ли? А незаменимых у нас нет. Открылись такие перспективы... Вот как оно было: простой майор, уволенный подполковником, раз и президент и главнокомандующий. А! Во сюжет!(с)