То, что в Минобороны сняли чуть ли не всю верхушку, - ещё не конец. Чистка ещё не окончена, считает социолог Алексей Рощин.
Чистка в Минобороны не окончена: "Идёт охота. Масса уголовных дел", рассказал Рощин
Комментарии
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Михалыч
Власть выстроила такую систему работы, где не брать взятки нельзя - это петровская система посажение "на кормление" ПРЕДАННЫХ родных человечков.
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5 час.
М
ММ
"Интендантов надо расстреливать через несколько лет работы" А.В.Суворов
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3 час.
Александр Денисов
Как то хочется узнать у автора стоимость его гонорара за эту статейку, не продешевил ли? А незаменимых у нас нет. Открылись такие перспективы... Вот как оно было: простой майор, уволенный подполковником, раз и президент и главнокомандующий. А! Во сюжет!(с)
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3 час.
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