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Стихия сковала Одесскую область огромными сугробами

Стихия сковала Одесскую область огромными сугробами

Областные власти не справились с очисткой дорог в регионе.Жители Одесской области сообщают, что основные трассы Одесской области оказались остановлены из-за мощного снегопада, который сопровождал прошедшую бурю.

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