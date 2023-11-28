Стихия сковала Одесскую область огромными сугробами

Областные власти не справились с очисткой дорог в регионе.Жители Одесской области сообщают, что основные трассы Одесской области оказались остановлены из-за мощного снегопада, который сопровождал прошедшую бурю.
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