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Писатель из Севастополя

Писатель из Севастополя

Платон Беседин описал возможный ход развития событий, назвав сценарий «Смерть города-героя». Беседин привел данные прогноза правительства Севастополя: «Население Севастополя будет расти за счет мигрантов.

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