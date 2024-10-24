Писатель из Севастополя

Платон Беседин описал возможный ход развития событий, назвав сценарий «Смерть города-героя». Беседин привел данные прогноза правительства Севастополя: «Население Севастополя будет расти за счет мигрантов.
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