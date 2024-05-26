Бондаренко: Отказ Байдена от поездки на саммит в Швейцарии отрезвит Киев

Политолог Константин Бондаренко поделился сведениями о том, что лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден отказался участвовать в швейцарском саммите ради того, чтобы вразумить киевский режим, показав ему, что держава не заинтересована в Украине, как раньше.