БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Швеция: евреи собирают чемоданы

Швеция: евреи собирают чемоданы

Aleksandr88 «Толерантная» скандинавская страны превращается в центр европейского антисемитизма Евреи, живущие в Швеции, переживают тревожные времена.

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Комментарии
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Зоя Копань
Мало что оппозионеры  этой нации, так эта нация в большенстве своём и  была задействована  в революции 1917 года, в буржуазной революции 199-г г, можно сразу набросать фамилии этих людей Березовский, Чубайс, Ходорковский Фридман и т д, которые развалили нашу страну и самое интересное люди этой нации всегда стремятся возглавлять какие нибудь фонды, где можно поживиться!
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3 час.
Yura Gladkoborodov
Для начала анекдот:«Один знакомый еврей спросил меня, как я отношусь к евреям. Я сказал, что иногда так же, как они относятся к русским. В ответ он обозвал меня злобным антисемитом».
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22 мин.
Yura Gladkoborodov
К ним относятся так, как они того заслуживают.
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21 мин.

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