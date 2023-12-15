Aleksandr88 «Толерантная» скандинавская страны превращается в центр европейского антисемитизма Евреи, живущие в Швеции, переживают тревожные времена.
Швеция: евреи собирают чемоданы
Комментарии
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Зоя Копань
Мало что оппозионеры этой нации, так эта нация в большенстве своём и была задействована в революции 1917 года, в буржуазной революции 199-г г, можно сразу набросать фамилии этих людей Березовский, Чубайс, Ходорковский Фридман и т д, которые развалили нашу страну и самое интересное люди этой нации всегда стремятся возглавлять какие нибудь фонды, где можно поживиться!
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3 час.
Yura Gladkoborodov
Для начала анекдот:«Один знакомый еврей спросил меня, как я отношусь к евреям. Я сказал, что иногда так же, как они относятся к русским. В ответ он обозвал меня злобным антисемитом».
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22 мин.
Yura Gladkoborodov
К ним относятся так, как они того заслуживают.
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21 мин.
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