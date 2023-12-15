Зоя Копань

Мало что оппозионеры этой нации, так эта нация в большенстве своём и была задействована в революции 1917 года, в буржуазной революции 199-г г, можно сразу набросать фамилии этих людей Березовский, Чубайс, Ходорковский Фридман и т д, которые развалили нашу страну и самое интересное люди этой нации всегда стремятся возглавлять какие нибудь фонды, где можно поживиться!