Вучич заявил, что не намерен вводить санкции и хочет поддерживать дружбу с РФ

Президент Сербии Александр Вучич 19 июля заявил, что не намерен вводить санкции против России.«Моя политика заключается в отсутствии санкций и в том, что мы хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — сказал Вучич журналистам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии