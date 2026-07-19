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ИА Регнум

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Вучич заявил, что не намерен вводить санкции и хочет поддерживать дружбу с РФ

Президент Сербии Александр Вучич 19 июля заявил, что не намерен вводить санкции против России.«Моя политика заключается в отсутствии санкций и в том, что мы хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — сказал Вучич журналистам.

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