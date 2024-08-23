Вместе с перспективным комплектом обмундирования ВКПО 3.2 был показан новый бронешлем производства «Триада-ТКО».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вместе с перспективным комплектом обмундирования ВКПО 3.2 был показан новый бронешлем производства «Триада-ТКО».
Свежие комментарии