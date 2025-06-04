NASA прекратит разработку ядерного ракетного двигателя

Художественная иллюстрация ядерного ракетного двигателя DRACO в космосе / © Lockheed Martin Кроме того стало известно о решение прекратить финансирование ядерных ракетных двигателей, включая проекты ядерно-термической (NTP) и ядерно-электрической (NEP) тяги.
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