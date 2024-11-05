вас уличили в плагиатетакая жопа как у васзапатентована а вашумы вынуждены удалить вобще я бил его прицельнов то место где бывает носно у лопаты был шырокийразброс я в детстве камнем из рогаткине мог попасть по воробьюкак я тебе температурусобью? зима подкралась незаметнои в багреце шуршит песец есть сотни субъективных мненийи объективное моё как плохо скорая приедеткак хорошо тогда менты прочла недавно что пить вреднои сразу бросила читать однажды ночью алевтинаногой поправила капкани в полноги теперь танцуетканкан купил себе немного горяну чтобы если чёрный деньне бегать занимать к соседяма просто горевать своё в музее полного порядкацарит покой и тишинаи лишь уборщица порядкомпьяна принц будит золушку наутропосуду милая домойбери метлу и убирайсядомой боюсь ваш конь не приживётсяв моей однушке на восьмомкорону дети затаскаютклинком поранится супруг на хэлловин вампиры с зомбипереряжаются людьмии ходят толпами пугаядруг друга криками люблю я не боюсь загробной жизнипроисходящее со мнойнастолько страшно и ужасночто я до смерти жить боюсь в деревне нету самолётови я летаю на метлек ближайшему аэродромуна самолёты посмотреть рублю окно к соседке танев стене напротив топоромсейчас закончу и представлюсьпетром л ю б о в ь шесть букв по вертикалиа сколько в этом слове лжистраданий разочарованийболезней венерических отец воспитывает строгокнутом и пряником менявот от кнута косые шрамыа вот от пряника синяк нам трудовик залив кровищейи пол и стены и столына пальцах объяснил работупилы министер педобразованьяздержать скупой слезы не смогв строне прошол сафсем паследнийзванок лежу и жду когда сонтехниксерпом луны на тридцать двазакрутит капающий вентильвоспоминаний и тревог бывает к вечеру устанешьприляжешь тихо на кроватьа родственники сразу меркуснимать из дома вышел ломоносовс обозом вяленых язейа на дверях уже табличкамузей оксана хвасталась подругамчто только за один сезонтри раза видела у хиггсабозон живёт на сердце глеба жабаи нудно квакает онаглеб нам с тобой не по кварманужена ван гог себе отрезал ухомайк тайсон ухо откусила трампу ухо прострелилитакой ушастый раскардаш нотариусу изменилиудача память и женаи только копия как преждеверна тебе водить сказала сараи моисей шагнул вперёд прохожим осень моет лицахолодной моросью дождяпоэт кота с цепи на дубек себе за пазуху кладёт не обещайте деве юнойбез одобрения жены страшней всего когда из лесупришол с большим ведром грибова сквозь тебя проходят людии соболезнуют вдове клиент ты прав сказал евгенийклиент довольный отвалилевгений получил от шефанагрудный бейджик молодец в для дефлорации машинузухра заходит первый разпотом второй потом стабильнопо вторникам и четвергам изобрази амбивалентностьсмотри похоже а теперьгеоцентричность ах бездельникне зря я всёж тебя кормлю https://dzen.