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ЕУСПб: в России три вида рака встречаются чаще, чем у соседей в Северной Европе

ЕУСПб: в России три вида рака встречаются чаще, чем у соседей в Северной Европе

Несмотря на географическую близость и схожие климатические условия, в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) России рак желудка, пищевода и шейки матки регистрируют чаще, чем в странах Северной Европы.

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