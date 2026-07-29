В ходе траурной церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Вашингтоне в объективы камер попала короткая встреча Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.