Стала известна численность населения России

Росстат актуализировал оценку численности населения России на 1 января 2024 года — она составила 146,15 млн человек, тогда как на 1 января 2023 года показатель находился на уровне 146,44 млн, пишет ТАСС со ссылкой на данные службы.
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