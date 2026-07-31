Guardian: ВС России впервые ударили по американскому заводу по производству дронов в Киеве

ВС России впервые ударили по заводу по производству дронов на территории Киева, который принадлежит американской компании.
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