Западные СМИ: Мирный план Трампа помер, так и не родившись

Автор: Константин Ольшанский Европа сочла предложение в одиночку тащить «украинский чемодан без ручки» так себе идеей Журналисты британского издания The Telegraph выяснили у инсайдеров: Дональд Трамп еще не успел переселиться в Белый дом, а уже принялся командовать войсками.