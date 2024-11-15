Западные СМИ: Мирный план Трампа помер, так и не родившись

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Комментарии
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Алексей Тан
Не было!.. не было ни какого! плана... а были (как и всегда)... одни &quot;намерения&quot; (ХОТЕЛКИ).
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19 час.

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