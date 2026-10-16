Александр Лукашенко поручил создать отряды народного ополчения в каждом сельсовете Белоруссии. Добровольцам обещают автоматы, пулеметы, гранаты и подготовку к применению беспилотников.
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