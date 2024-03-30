В Японии умер уже пятый человек, употреблявший пищевые добавки с экстрактом красного риса

Новый, пятый случай смерти выявлен в Японии среди людей, употреблявших пищевые добавки с экстрактом красного риса кодзи (ферментированный рис) производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical.
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