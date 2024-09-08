Александр Беглов принял участие в голосовании на выборах главы Петербурга

Действующий губернатор отдал свой голос 8 сентября. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на избирательном участке №153 в Василеостровском районе в воскресенье, 8 сентября.
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