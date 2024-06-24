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Сергей Карякин: «В первые разы Париж мне нравился, а потом там становилось все хуже. Очень много мигрантов. Москва гораздо лучше»

– Вы наверняка были в Париже раньше. – Много раз. Если честно, в первые разы мне нравилось, а потом там становилось все хуже.

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