Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших ряд населенных пунктов в ДНР

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, отличившихся при освобождении населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба оборонного ведомства 11 сентября.
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