Производство вина в России за семь месяцев сократилось на 11,3%

В январе – июле было произведено в общей сложности 624,9 млн декалитров (дал) алкоголя. Это на 2,4% ниже результата аналогичного периода предыдущего года, сообщает 7 августа 2026 года "Интерфакс" со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.