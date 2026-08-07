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Журнал «Профиль»

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Производство вина в России за семь месяцев сократилось на 11,3%

Производство вина в России за семь месяцев сократилось на 11,3%

В январе – июле было произведено в общей сложности 624,9 млн декалитров (дал) алкоголя. Это на 2,4% ниже результата аналогичного периода предыдущего года, сообщает 7 августа 2026 года "Интерфакс" со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

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