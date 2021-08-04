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Сокровища пирамиды Сехемхета: артефакт, опередивший своё время

Сокровища пирамиды Сехемхета: артефакт, опередивший своё время

Запретные Темы Истории Сокровища пирамиды Сехемхета: артефакт, опередивший своё время В 20 километрах от Каира, в местечке, которое называется Саккара, рядом с пирамидой Джосера, находится объект, именующийся египтологами пирамидой Сехемхета.

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Юрий Ильинов
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