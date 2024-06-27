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Пентагон рассматривает возможность двухнедельного отсутствия авианосцев в составе CENTCOM

Пентагон рассматривает возможность двухнедельного отсутствия авианосцев в составе CENTCOM

22 июня авианосная ударная группа (АУГ) «Дуайт Эйзенхауэр» прошла Суэцкий канал и перешла из зоны ответственности Центрального командования вооружённых сил США (ЦЕНТКОМ) в зону ответственности Европейского командования (ЕВРОКОМ).

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