Полтора года и десять месяцев. Столько было мальчику из кузбасского посёлка Звёздный, который выпил жидкость для вейпа и умер до приезда скорой.
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