Спорное и Новоалександровка в ДНР перешли под контроль ВС РФ

Минобороны РФ объявило об освобождении двух населенных пунктов в ДНР — посёлка Спорное, расположенного неподалеку от города Северск в Артемовском районе, и поселка городского типа Новоалександровки, находящегося в 20 километрах от Покровска, в направлении которого сейчас идет наступление ВС РФ.