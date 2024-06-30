Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Спорное и Новоалександровка в ДНР перешли под контроль ВС РФ

Спорное и Новоалександровка в ДНР перешли под контроль ВС РФ

Минобороны РФ объявило об освобождении двух населенных пунктов в ДНР — посёлка Спорное, расположенного неподалеку от города Северск в Артемовском районе, и поселка городского типа Новоалександровки, находящегося в 20 километрах от Покровска, в направлении которого сейчас идет наступление ВС РФ.

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