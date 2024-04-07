В Манеже о блокаде Ленинграда рассказали на жестовом языке

Авторы постановки - независимая театральная компания глухих и слабослышащих актеров В Петербурге представили мммерсивный спектакль на русском жестовом языке (РЖЯ) по выставочному проекту «Город-герой Ленинград».
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