Артиллеристы рассказали об особенностях комплекса разведки «Зоопарк-1М»

Артиллерийские расчеты Центрального военного округа (ЦВО) совместно с экипажем модернизированного комплекса артразведки «Зоопарк-1М» уничтожили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении.