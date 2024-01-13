Разработчик разрешил использовать ChatGPT в военных целях

Американская компания OpenAI удалила из ChatGPT запрет на использование нейросети в военных целях. Тем не менее разработчик по-прежнему не разрешает применять искусственный интеллект для причинения вреда себе или другим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии