Профилактическая беседа с инспектором ИДН.

12.01.202412 января инспектор ИДН Бобруйского РОВД Лазуткина Е. А. на встрече с учащимися Горбацевичской средней школы провела профориентационную беседу, рассказав учащимся о лицее МВД, открытие которого планируется в г.
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