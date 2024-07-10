Ростех
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Ростех

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Ростех получил разрешение на проведение клинических исследований первой в России вакцины от гриппа и коронавируса

Ростех получил разрешение на проведение клинических исследований первой в России вакцины от гриппа и коронавируса

Минздрав России выдал холдингу «Нацимбио» Госкорпорации Ростех разрешение на проведение клинических исследований первой в России и второй в мире комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции – «Ультрикс Комби».

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