Ростех получил разрешение на проведение клинических исследований первой в России вакцины от гриппа и коронавируса

Минздрав России выдал холдингу «Нацимбио» Госкорпорации Ростех разрешение на проведение клинических исследований первой в России и второй в мире комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции – «Ультрикс Комби».
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