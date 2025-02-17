Фадеев направил Кае Каллас свидетельства преступлений ВСУ

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направил главе дипломатии Европейского союза Кае Каллас материалы, подтверждающие преступления Вооруженных сил Украины и гибель мирных жителей России в результате украинского конфликта.
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