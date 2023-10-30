«ВТО нам больше не указ! Будете платить сколько вам скажут». Владимир Путин нашел уязвимое место Москва открыто заявила всему миру о том, что ставит интересы государства выше каких-либо международных условностей и договоренностей, принятых ранее.
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