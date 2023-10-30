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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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ВТО нам больше не указ! Будете платить сколько вам скажут

ВТО нам больше не указ! Будете платить сколько вам скажут

«ВТО нам больше не указ! Будете платить сколько вам скажут». Владимир Путин нашел уязвимое место Москва открыто заявила всему миру о том, что ставит интересы государства выше каких-либо международных условностей и договоренностей, принятых ранее.

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