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FiNE NEWS

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На Украине назвали демографическую ситуацию в стране "бездной национальной катастрофы"

На Украине назвали демографическую ситуацию в стране "бездной национальной катастрофы"

Демографическая ситуация на Украине является «бездной национальной катастрофы». Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил украинский экономист Алексей Кущ.

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