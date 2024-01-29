На Украине назвали демографическую ситуацию в стране "бездной национальной катастрофы"

Демографическая ситуация на Украине является «бездной национальной катастрофы». Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил украинский экономист Алексей Кущ.
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