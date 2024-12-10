«Реал» нанес «Аталанте» первое поражение в Лиге чемпионов. Забили Мбаппе, Винисиус и Беллингем

В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» одержал победу над «Аталантой».В матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» одержал победу над «Аталантой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Гашек призвал федерации выплатить Украине сотни миллиардов: «Вовлечены в пропаганду СВО и несут ответственность»
- «У друзей отобрали мерседес — Башар Асад помог вернуть». Что происходило с легендой СССР в Сирии
- Легендарный футболист команды Лобановского попал под санкции на Украине: вот за что он наказан
Свежие комментарии