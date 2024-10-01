Т-Банк запускает собственную рекламную платформу

Т-Банк создал собственную рекламную платформу для бизнеса, которая объединит все его медиа-каналы. Банк запускает новый инструмент в условиях растущего рекламного рынка, используя обширный арсенал инструментов (аналитика больших данных, размещение внутри банковского приложения, более 20 форматов для продвижения).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)