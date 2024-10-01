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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Т-Банк запускает собственную рекламную платформу

Т-Банк запускает собственную рекламную платформу

Т-Банк создал собственную рекламную платформу для бизнеса, которая объединит все его медиа-каналы. Банк запускает новый инструмент в условиях растущего рекламного рынка, используя обширный арсенал инструментов (аналитика больших данных, размещение внутри банковского приложения, более 20 форматов для продвижения).

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