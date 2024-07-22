В Краснодарском крае местный житель ответит в суде за кражу и мошенничество

Следственным отделом ОМВД России по Гулькевичскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ «Кража» и «Мошенничество».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии