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Секрет фигуры после семи родов: Хилария Болдуин призналась, что ест мороженое и пиццу

Секрет фигуры после семи родов: Хилария Болдуин призналась, что ест мороженое и пиццу

Хилария Болдуин рассказала о поддержании формы после 7 детей 42-летняя Хилария Болдуин, мать семерых детей, раскрыла свои секреты поддержания фигуры.

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