На 4,8 тысяч рублей: повышенные пенсии начнут получать пенсионеры с июня

На 4,8 тысяч рублей: повышенные пенсии начнут получать пенсионеры с июня

Российским пенсионерам пересчитают пенсии. Прибавку уже одобрили для 1 категории пожилых граждан. Пенсионные начисления россиян в возрасте увеличатся на 4,8 тысяч рублей.

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