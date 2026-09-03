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Аргументы и Факты

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Страшные скелеты Урсулы: раскрыто, кто стоит за ненавидящей РФ главой ЕК

Страшные скелеты Урсулы: раскрыто, кто стоит за ненавидящей РФ главой ЕК

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен замешана во многих скандалах, в том числе коррупционных, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.

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