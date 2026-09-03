Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен замешана во многих скандалах, в том числе коррупционных, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.
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Шкура продажная. Таких только и берут в Евросоюз. Там ВСЕ ТАКИЕ!!