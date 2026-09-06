В Подмосковье расчленили семейную пару: останки нашли на участке их знакомого

Суд арестовал 65-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве супружеской пары в Истре. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.
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