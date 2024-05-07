Экс-разведчик Риттер: Украина лишилась ПВО, с ней уже все кончено

Журнал The Economist написал, что следующие пять-восемь месяцев будут решающими для Украины. Экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что западные СМИ наконец-то заметили: дни Украины сочтены.
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